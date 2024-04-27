Мудрик - в старте Челси на матч против Астон Виллы

Украинский полузащитник Михаил Мудрик попал в стартовый состав "Челси" на матч 35-го тура АПЛ. Сегодня лондонцы встретятся с "Астон Виллой".

В предыдущем матче против "Арсенала" (0:5) Михаил отыграл 66 минут, а его команда проиграла со счетом 0:5.

Поединок "Астон Вилла" - "Челси" начнется в 22:00 по Киеву.