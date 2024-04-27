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Мудрик - в старте Челси на матч против Астон Виллы
Будет гол?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Михаил Мудрик попал в стартовый состав "Челси" на матч 35-го тура АПЛ. Сегодня лондонцы встретятся с "Астон Виллой".
В предыдущем матче против "Арсенала" (0:5) Михаил отыграл 66 минут, а его команда проиграла со счетом 0:5.
Our Blues to face Villa! ????@ParimatchUK | #CFC | #AvlChe pic.twitter.com/R2Vh0Fxew3— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2024
Поединок "Астон Вилла" - "Челси" начнется в 22:00 по Киеву.
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