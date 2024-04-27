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АПЛ. Эвертон – Брентфорд 1:0. Четвертая сухая победа ирисок в последних пяти матчах
Миколенко игру пропускал, Ярмолюк появился во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Если принимать во внимание результаты только в последних пяти матчах, "Эвертон" входит в тройку лучших команд АПЛ на ряду с "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Подопечные Дайча победили четырежды, не пропустив ни в одном из этих поединков. Была только одна неудача – разгром от “Челси” 0:6. Но здесь сработало неписаное желание: лучше проиграть один раз 0:6 чем шесть раз по 0:1.
Сегодня "ирискам" противостоял сосед по турнирной таблице, который до матча был на одну ступеньку выше. Правда, уже в первом тайме “Эвертон” завладел приличной инициативой по моментам в атаке. Несмотря на это, ни одна из команд так и не пробила в створ ворот соперников до перерыва.
Но сразу же на старте второго тайма началось веселье. На 51-й минуте момент наконец-то появился у капитана "Брентфорда" Тони – спас Пикфорд. Еще через три минуты Макнил пробил с передачи Гартнера – попал в перекладину.
На 60-й минуте "Эвертон" открыл счет во встрече. Подача из углового в "ирисок" сначала не получилась – гости отбились. Атака вторым темпом тоже не была острой, однако “пчелы” не смогли должным образом вынести мяч. Первым на подборе был Гуэ, который прошил всех ударом в левый угол ворот.
We have our first goal of the match, and it's scored by Idrissa Gueye! ????— Premier League (@premierleague) April 27, 2024
The ball falls into the centre of the box, and the @Everton midfielder is on hand to fire home!#EVEBRE pic.twitter.com/6fZMGN2zUA
В компенсированное ко второму тайма время "Эвертон" еще раз попал в перекладину – на этот раз бил Гартнер. Реального шанса у “Брентфорда” отыграться не было. В том числе и не помог Ярмолюк, который сыграл 15 минут (с учетом дополнительного времени) после выхода на замену. Виталий Миколенко не попал в заявку на этот матч из-за травмы.
"Эвертон" обогнал "Брентфорд" в турнирной таблице. Если говорить чисто цифрами, то “ириски” гарантировали себе участие в АПЛ в следующем сезоне. За три тура до финиша отрыв от зоны вылета составляет 11 очков. Однако кто знает, возможно, у команды снова снимут зачетные пункты за нарушение правил ФФП.
"Эвертон" – "Брентфорд" 1:0
Гол: Гуе 60
Эвертон: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Брентвейт, Янг – Гаррисон, Гуе (Онана 78), Гарнер, Макнил – Дукуре, Шермити (Кин 90+5)
Брентфорд: Флэккен – Айер (Рерслев Расмуссен 84), Коллинз, Пиннок, Регилон (Шаде 77) – Йенсен, Норгорд (Ярмолюк 78), Янельт (Дамсгорд 67) – Мбемо, Тони, Висса (Льюис-Поттер 68)
Предупреждения: Тарковски 74 – Регилон 43, Мбемо 90+1
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