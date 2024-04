АПЛ. Эвертон – Брентфорд 1:0. Четвертая сухая победа ирисок в последних пяти матчах

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Если принимать во внимание результаты только в последних пяти матчах, "Эвертон" входит в тройку лучших команд АПЛ на ряду с "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Подопечные Дайча победили четырежды, не пропустив ни в одном из этих поединков. Была только одна неудача – разгром от “Челси” 0:6. Но здесь сработало неписаное желание: лучше проиграть один раз 0:6 чем шесть раз по 0:1.

Сегодня "ирискам" противостоял сосед по турнирной таблице, который до матча был на одну ступеньку выше. Правда, уже в первом тайме “Эвертон” завладел приличной инициативой по моментам в атаке. Несмотря на это, ни одна из команд так и не пробила в створ ворот соперников до перерыва.

Но сразу же на старте второго тайма началось веселье. На 51-й минуте момент наконец-то появился у капитана "Брентфорда" Тони – спас Пикфорд. Еще через три минуты Макнил пробил с передачи Гартнера – попал в перекладину.

На 60-й минуте "Эвертон" открыл счет во встрече. Подача из углового в "ирисок" сначала не получилась – гости отбились. Атака вторым темпом тоже не была острой, однако “пчелы” не смогли должным образом вынести мяч. Первым на подборе был Гуэ, который прошил всех ударом в левый угол ворот.

