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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередной шаг к чемпионству?
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола и его команда получают очередной тест на пути к потенциальному титулу чемпионов АПЛ в этом сезоне. "Арсенал" все еще ждет потери очков от "горожан" и готов этим пользоваться, но для этого "Ноттингем Форест" должен показать что-то особенное. Сможет ли Нуну Эшпириту Санту сделать своеобразный подарок Артете и всем болельщикам "канониров"?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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