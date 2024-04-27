Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пеп Гвардиола и его команда получают очередной тест на пути к потенциальному титулу чемпионов АПЛ в этом сезоне. "Арсенал" все еще ждет потери очков от "горожан" и готов этим пользоваться, но для этого "Ноттингем Форест" должен показать что-то особенное. Сможет ли Нуну Эшпириту Санту сделать своеобразный подарок Артете и всем болельщикам "канониров"?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

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