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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ждем новых подвигов от Фила Фодена

Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По мнению многих футбольных экспертов Британии именно Фил Фоден должен быть названным лучшим игроком этого сезона АПЛ. И, скорее всего, это будет справедливо, если "горожане" все же заберут титул.

Полузащитник "Манчестер Сити" в прекрасной форме и является едва ли не главной причиной, почему "горожане" вообще все еще в гонке за титул. Без его спасительных голов и голевых передач все было бы не так радужно. Возможно, в матче против "Ноттингем Форест" мы увидим очередной топ-перформанс от Фила?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.

Английская Премьер-лига. 35 тур.

28 апреля. 18:30. Ноттингем. «Сити Граунд»

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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