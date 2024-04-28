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Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждем новых подвигов от Фила Фодена
Getty Images / Global Images Ukraine
По мнению многих футбольных экспертов Британии именно Фил Фоден должен быть названным лучшим игроком этого сезона АПЛ. И, скорее всего, это будет справедливо, если "горожане" все же заберут титул.
Полузащитник "Манчестер Сити" в прекрасной форме и является едва ли не главной причиной, почему "горожане" вообще все еще в гонке за титул. Без его спасительных голов и голевых передач все было бы не так радужно. Возможно, в матче против "Ноттингем Форест" мы увидим очередной топ-перформанс от Фила?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.
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28 апреля. 18:30. Ноттингем. «Сити Граунд»
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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