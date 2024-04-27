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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Бернли 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Взятия ворот Антони и Амдуни

АПЛ. Манчестер Юнайтед - Бернли 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" снова теряет очки. На этот раз не удалось победить одного из аутсайдеров АПЛ "Бернли". Хозяева создали чуть больше моментов, однако, в целом, ничейный счет - справедливый результат. Отметим, что первый гол в сезоне АПЛ забил Антони.

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"Красные дьяволы" остались на 6-м месте. Главный их конкурент за эту позицию - "Ньюкасл" (у него на балл меньше). "Бернли" располагается на 19-й позиции. Команда Компани продолжает ожесточенную борьбу за место в чемпионате следующего сезона.

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 1:1

Голы: Антони 79 - Амдуни 87 (пен.)

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
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