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АПЛ. Манчестер Юнайтед - Бернли 1:1. Видео голов и обзор матча
Взятия ворот Антони и Амдуни
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" снова теряет очки. На этот раз не удалось победить одного из аутсайдеров АПЛ "Бернли". Хозяева создали чуть больше моментов, однако, в целом, ничейный счет - справедливый результат. Отметим, что первый гол в сезоне АПЛ забил Антони.
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"Красные дьяволы" остались на 6-м месте. Главный их конкурент за эту позицию - "Ньюкасл" (у него на балл меньше). "Бернли" располагается на 19-й позиции. Команда Компани продолжает ожесточенную борьбу за место в чемпионате следующего сезона.
Английская Премьер-лига, 35-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед)
"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 1:1
Голы: Антони 79 - Амдуни 87 (пен.)
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