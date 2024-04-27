Тоттенхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Дерби Северного Лондона всегда было хорошим противостоянием и очень редко в нем есть свой явный фаворит, в каком бы состоянии не находились обе команды. Несмотря на поражение в прошлом туре против "Ньюкасла" подопечные Анге Постекоглу мечтают вставить палки в колеса своим принципиальным соперникам.

Наверное, для болельщиков "шпор" было бы мечтой отобрать у "Арсенала" шансы на титул. Однако Артета и его команда с таким не согласны.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.

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