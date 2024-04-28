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Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Горячее дерби Северного Лондона
Getty Images / Global Images Ukraine
Анге Постекоглу уже ждет в гости приезда самого принципиального соперника в лице "Арсенала". Даже без интриг и особых турнирных мотиваций матчи между этими соперниками получаются огненными.
Что же будет, если гости думают о борьбе за титул, а хозяева — о топ-4. Это точно будет горячо.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.
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28 апреля. 16:00. Лондон. «Тоттенхэм Стэдиум»
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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