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Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Горячее дерби Северного Лондона

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анге Постекоглу уже ждет в гости приезда самого принципиального соперника в лице "Арсенала". Даже без интриг и особых турнирных мотиваций матчи между этими соперниками получаются огненными.

Что же будет, если гости думают о борьбе за титул, а хозяева — о топ-4. Это точно будет горячо.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.

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Английская Премьер-лига. 35 тур.

28 апреля. 16:00. Лондон. «Тоттенхэм Стэдиум»

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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