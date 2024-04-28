Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Анге Постекоглу уже ждет в гости приезда самого принципиального соперника в лице "Арсенала". Даже без интриг и особых турнирных мотиваций матчи между этими соперниками получаются огненными.

Что же будет, если гости думают о борьбе за титул, а хозяева — о топ-4. Это точно будет горячо.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 28 апреля.

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Английская Премьер-лига. 35 тур.

28 апреля. 16:00. Лондон. «Тоттенхэм Стэдиум»

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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