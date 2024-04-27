Обнародованы оценки Ярмолюка за 20 минут против Эвертона

В 35-м туре АПЛ "Эвертон" победил "Брентфорд" (1:0). Защитник "ирисок" Виталий Миколенко пропускал эту игру из-за повреждения. Зато полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк участвовал в матче. Он вышел на 78-й минуте, в сумме сыграв около 20-ти минут (с компенсированным временем).

За эти минуты он отдал 5 точных пасов, выполнил лонгбол, забежал в офсайд и потерял мяч. Статистические порталы выставили украинцу невысокие баллы - 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

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В текущем сезоне Ярмолюк провел за "Брентфорд" 27 игр, преимущественно выходя на замены. 4 последних матча - именно такие случаи.