АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:2. Эмери недооценил команду Почеттино

Несмотря на то, что оба коллектива сейчас находятся в разных игровых формах и просто на разных уровнях, у каждой команды хватало своей мотивации, чтобы победить. У "Астон Виллы" это борьба за топ-4, а у команды Почеттино - за 6-е место. Впрочем сегодня Унаи Эмери подготовил просто идеальный план, вот только его команда не знала что делать, когда все пошло немного по другому сценарию.

В стартовом составе "Челси" появился Михаил Мудрик и, как и вся остальная команда, особо он ничем не выделился, если не учитывать тот удар издали, который полетел чуть ли не до углового флажка. Это видео активно начали форсить в социальных сетях в ту же секунду.

Что же произошло на поле? Идеальное воплощение выверенного плана наставника "Астон Виллы" в первом тайме. Уже на четвертой минуте за счет классной и быстрой атаки хозяева поля открыли счет. Простреливал в центр Динь и передачу замыкал никем неприкрытый Макгинн. Несмотря на то, что удар у Джона не получился, рикошет от Кукурелье все же отправил круглого в сетку ворот. 1:0.

И все, после этого "вилланы" спокойно отдали мяч своему сопернику. Почему? Потому что Эмери прекрасно знает при каком футболе "Челси" в этом сезоне выглядит самым слабым, а именно - при позиционных атаках, когда соперник находится на собственной половине поля. Они просто отдали владение Коулу Палмеру и компании, а сами спокойно отбивались и выбегали в собственные контратаки.

Этот план мог бы дать сбой, если бы не офсайд у Николя Джексона перед тем, как он реализовал выход один на один с Мартинесом. Также в другом моменте Николя после удара головой попал в стойку. А так могли даже сравнять. Зато наказание после подобного последовало очень жестокое. В одной из немногочисленных атак Морган Роджерс сместился со своего левого фланга в центр и пробил в ближний угол ворот Петровича. Голкипер "синих" упустил момент удара и не успел остановить мяч, это 2:0 и это действительно выглядело, как рассчитанный до последних деталей план Унаи Эмери, который работал почти без сбоев.

На второй тайм "вилланы" вышли без своего основного голкипера: Мартинеса заменил Ольссен, травма у аргентинца и пока что непонятно, насколько серьезная. И даже во втором тайме тактика спокойного ожидания позиционных атак "Челси" работала, по крайней мере до 63-й минуты. Именно с того момента все сильно так изменилось и превратилось в игру эмоций. Потеря ну собственной половине поля от игроков "Астон Виллы" и несколько передач вывели Нони Мадуэке на ударную позицию, он не промахнулся и попал в дальний угол ворот. 2:1.

Сразу почувствовалось, что когда у Эмери и его команды что-то пошло не по плану, они могут начать паниковать. Нервозность и нездоровая агрессия в действиях бирмингемского коллектива начала проявляться как никогда раньше. Эмери почувствовал, что запахло потерей контроля над игрой и выпустил на поле дополнительного защитника вместо вингера Лейона Бейли.

Но "Челси" уже было не остановить, они создали еще несколько чрезвычайно острых моментов, чего только стоит выход один на один Палмера, когда Ольсен отбил круглого ногой. Впоследствии счет стал равный благодаря прицельному удару Конора Галлахера из-за пределов штрафной площадки. А на последних секундах гости вообще вышли вперед, Аксель Дисаси забил головой после передачи от Бадиашиля. Вот только перед передачей Бадиашиль сфолил против своего соперника. Увидели это только после просмотра ВАР. Гол отменен, хотя "Челси" мог и даже должен был побеждать.

Вот так, вроде бы идеальный план, но когда у тебя нет запасного и твой соперник начинает давить с невиданной мощью, ты можешь вообще проиграть. Эмери точно должен извлечь урок из подобного, не все было идеально в его исполнении. Эта ничья особо не помогает коллективам в турнирной таблице. Но зрелище было веселым.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Астон Вилла" — "Челси" 2:2

Голы: Кукурелья (4, автогол), Роджерс (42) — Мадуэке (63), Галлахер (81)

*На 16-й минуте гол Николя Джексона был отменен из-за офсайда

*На 90+5-й минуте гол Акселя Дисаси был отменен из-за фола

"Астон Вилла": Мартинес (Ольсен, 46) — Кэш, Конса, Торрес, Динь — Бэйли (Карлос, 75), Тилеманс (Диаби, 27 / Дуран, 83), Луиз (Ироегбунам, 75), Роджерс — Макгинн — Уоткинс

"Челси": Петрович — Чалоба, Силва (Дисаси, 90), Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик (Казадеи, 90) — Джексон

Предупреждения: Луиз (49), Роджерс (64), Бэйли (67) — Кайседо (49), Мудрик (82), Силва (87)