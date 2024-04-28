Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
90 минут Мудрика. Известны оценки украинца за матч против Астон Виллы
К сожалению, хорошего мало
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отыграл 90 минут в матче 35-го тура АПЛ с "Астон Виллой". На компенсированное арбитром время вместо Мудрика вышел Чезаре Касадеи.
В этой игре Михаил отдал 78% точных передач, 1 лонгбол, 5 раз шел в дриблинг (дважды успешно), выиграл 3 единоборства из 8-ми, сфолил (на желтую карточку), заработал нарушения на себе и дважды неточно бил по воротам.
Статистически-аналитические порталы поставили Мудрику одни из самых низких оценок среди футболистов "Челси". От WhoScored полузащитник имеет 6,4 балла, а от Sofascore – 6,8.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне украинец провел за лондонцев 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Джошуа дал окончательный прогноз на бой Усик-Фьюри
- Довбик со второй попытки в матче реализовал пенальти. Видео
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 1:2. Киевляне дожимают в меньшинстве
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
Комментарии 1