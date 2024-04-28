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90 минут Мудрика. Известные оценки украинца за матч против Астон Виллы
К сожалению, хорошего мало
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик отыграл 90 минут в матче 35-го тура АПЛ с "Астон Виллой". На компенсированное арбитром время вместо Мудрика вышел Чезаре Касадеи.
В этой игре Михаил отдал 78% точных передач, 1 лонгбол, 5 раз шел в дриблинг (дважды успешно), выиграл 3 единоборства с 8-ми, сфолил (на желтую карточку), заработал нарушения на себе и дважды неточно бил по воротам.
Статистически-аналитические порталы поставили Мудрику одни из самых низких оценок среди футболистов "Челси". От WhoScored полузащитник имеет 6,4 балла, а от Sofascore – 6,8.
В текущем сезоне украинец провел за лондонцев 36 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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