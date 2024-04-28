Дерби с повышенным градусом. Тоттенхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 28.04.2024

Английская Премьер-лига, 35-й тур

28 апреля, 16:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Арсенал Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

На решающем отрезке сезона "Тоттенхэм" имеет очные встречи сразу с двумя претендентами на чемпионство. Кроме того, что "Арсенал" и "Манчестер Сити" реально претендуют на трофей, у "шпор" также есть свои турнирные задачи, для которых нужно набирать очки абсолютно в каждом матче. А градус сегодняшнему поединку добавляет то, что это Дерби Северного Лондона.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Тоттенхэма

"Шпоры" имели большую паузу в матчах. Она вызвана переносом поединка предыдущего тура из-за участия "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Последний раз подопечные Постекоглу играли еще две недели назад. Это была действительно провальная встреча против "Ньюкасла". Лондонцы откровенно посыпались и сгорели "сорокам" на их поле 0:4.

Однако после такого перерыва идет настоящий град по матчам. В течение следующих трех недель "Тоттенхэм" сыграет шесть поединков. В том числе это будут встречи с "Сити", "Арсеналом", "Челси" и "Ливерпулем". Сезон для "шпор" еще далеко не завершился. Они продолжают бороться за четвертое место АПЛ. В настоящее время там находится "Астон Вилла", опережающая лондонцев на семь зачетных пунктов. Однако у команды Постекоглу еще три матча в запасе.

Кадры хозяев

После паузы возвращается Оливер Скипп – он вскоре будет уже в расположении Постекоглу. "Тоттенхэм" сегодня точно будет играть без Сессеньона, Соломона, Форстера и Удоги. Потеря итальянского защитника – наиболее ощутима.

Новости Арсенала

После двух поражений подряд "канониры" вернулись на победный путь. 20 апреля они взяли верх над "Вулверхэмптоном", доведя свое преимущество до закономерных двух голов. А посреди этой недели “Арсенал” в другом лондонском дерби живого места не оставил на “Челси”. Если в первом тайме реализация еще подводила команду Артеты и забила один гол, то после перерыва "канониры" отличились в воротах Петровича еще четыре раза.

“Арсенал” все еще лидирует в турнирной таблице АПЛ. Однако это первое место очень шаткое. Отрыв от второго "Манчестер Сити" всего один зачетный пункт, а у "горожан" есть еще перенесенный матч с "Тоттенхэмом" в запасе. Впереди "канониров" ожидают четыре финишных поединка. Кроме матча со "шпорами", это встречи против "Борнмута", "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед". Нужно брать 12 очков и ждать осечки "Сити". По другому никак.

Кадры гостей

У "канониров" лазарет практически пуст. Там никого нет. Однако недавно восстановившийся от травмы Тимбер еще набирает форму. У летнего новичка "Арсенала" есть еще шанс сыграть до конца сезона. Отметим, что недавно он провел тайм в матче дублеров "канониров" и даже отличился голом.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

13.04. Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0 (АПЛ)

07.04. Тоттенхэм – Ноттингем Форест 3:1 (АПЛ)

02.04. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

30.03. Тоттенхэм – Лутон 2:1 (АПЛ)

16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 3:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.04. Арсенал – Челси 5:0 (АПЛ)

20.04. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

17.04. Бавария – Арсенал 1:0 (ЛЧ)

14.04. Арсенал – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

09.04. Арсенал – Бавария 2:2 (ЛЧ)

Последние пять личных встреч между Тоттенхэмом и Арсеналом

24.09.23. Арсенал – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

15.01.23. Тоттенхэм – Арсенал 0:2 (АПЛ)

01.10.22. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

12.05.22. Тоттенхэм – Арсенал 3:0 (АПЛ)

26.09.21. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77 2 Манчестер Сити 33 23 7 3 80 - 32 76 3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75 4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67 5 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60 6 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54 7 Ньюкасл 34 16 5 13 74 - 55 53 8 Вест Хэм Юнайтед 35 13 10 12 56 - 65 49 9 Челси 33 13 9 11 63 - 59 48 10 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48 - 55 46 11 Борнмут 34 12 9 13 49 - 60 45 12 Брайтон 33 11 11 11 52 - 54 44 13 Фулхэм 35 12 7 16 51 - 55 43 14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40 15 Эвертон* 35 12 8 15 37 - 48 36 16 Брентфорд 35 9 8 18 52 - 60 35 17 Ноттингем Форест* 34 7 9 18 42 - 60 26 18 Лутон Таун 35 6 7 22 48 - 77 25 19 Бернли 35 5 9 21 38 - 70 24 20 Шеффилд Юнайтед 35 3 7 25 34 - 97 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Арсенал

Прогноз матча Тоттенхэм – Арсенал от UA-Football

В поединке первого круга между командами "шпоры" дважды отыгрывались по ходу встречи и, наконец, вырвали ничью. Эта встреча будет похожа на кубковую. Только придет первый гол, сразу же другая команда должна будет отыгрываться. Это приведет к забитым. Прогноз: Тотал больше 3 (Кф 1,8).