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"Арбитр повредил себя, нанес урон моей команде, моим игрокам, моим болельщикам": Почеттино - об игре с Астон Виллой
Подвел итоги
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера в рамках 35-го тура чемпионата Англии "Челси" сыграли против "Астон Вилли". Матч завершился со счётом 2:2. Главный тренер "Челси" Маурицио Почеттино прокомментировал игру.
"Судья невероятен. В полуфинале Кубка Англии против "Манчестера Сити" две недели назад была игра рукой, и это не было пенальти.
Я и все на стадионе, наблюдавшие за игрой, не увидели фола на поле, а затем VAR изменил решение арбитра. По-моему, это немного повредило Премьер-лиге и английскому футболу. Если мы хотим быть лучшей лигой в мире, нам следует правильнее принимать решения.
Арбитр повредил себе, нанес урон моей команде, моим игрокам, моим болельщикам.
Что касается игры, выступление было замечательным против очень хорошей команды. Игра была очень хорошая, и мы играли очень хорошо, правда, в первом тайме мы легко пропустили. То, что мы пытались сменить команду, не слишком удавалось. Я доволен командой, и игроки были хорошими", — приводят слова Почеттино BBC.
Напомним, "Челси" после этого матча остался на 9-й строчке с 48 очками. Следующая игра "пенсионеров" пройдет 2 мая против "Тоттенхэма".
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