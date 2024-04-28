Спасение пенсионеров. Астон Вилла – Челси 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура АПЛ, в котором "Астон Вилла" играла против "Челси". "Львы" быстро повели в счете благодаря автоголу Кукурельи, а к концу первого тайма удвоили преимущество. Однако "пенсионеры" спаслись после перерыва, отличившись дважды в воротах Ольсена, который во второй половине встречи играл вместо Мартинеса.

"Астон Вилла" - "Челси" 2:2

Голы: Кукурелья 4 (авт.), Роджерс 42 – Мадуэке 62, Галлагер 81