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Ньюкасл установил рекорд результативности АПЛ против одной команды
13 голов за два матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче АПЛ "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:1.
В поединке первого круга между этими командами "сороки" забили "клинкам" восемь голов без ответа. Таким образом, за один чемпионат подопечные Эдди Хау 13 раз расписались в воротах "Шеффилда".
Как сообщает Opta, такое количество голов одной команды в ворота другой на протяжении одной кампании – рекордное за всю историю АПЛ.
Напомним, что после вчерашнего поражения Шеффилд окончательно потерял все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. "Ньюкасл" сейчас идет на седьмом месте, продолжая бороться за еврокубки.
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