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Ньюкасл установил рекорд результативности АПЛ против одной команды

Англия
Обновлено

13 голов за два матча

Ньюкасл установил рекорд результативности АПЛ против одной команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче АПЛ "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:1.

В поединке первого круга между этими командами "сороки" забили "клинкам" восемь голов без ответа. Таким образом, за один чемпионат подопечные Эдди Хау 13 раз расписались в воротах "Шеффилда".

Как сообщает Opta, такое количество голов одной команды в ворота другой на протяжении одной кампании – рекордное за всю историю АПЛ.

Напомним, что после вчерашнего поражения Шеффилд окончательно потерял все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. "Ньюкасл" сейчас идет на седьмом месте, продолжая бороться за еврокубки.

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Ньюкасл Шеффилд Юнайтед
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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