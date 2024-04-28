Ньюкасл установил рекорд результативности АПЛ против одной команды

Во вчерашнем матче АПЛ "Ньюкасл" разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:1.

В поединке первого круга между этими командами "сороки" забили "клинкам" восемь голов без ответа. Таким образом, за один чемпионат подопечные Эдди Хау 13 раз расписались в воротах "Шеффилда".

Как сообщает Opta, такое количество голов одной команды в ворота другой на протяжении одной кампании – рекордное за всю историю АПЛ.

Напомним, что после вчерашнего поражения Шеффилд окончательно потерял все шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. "Ньюкасл" сейчас идет на седьмом месте, продолжая бороться за еврокубки.