Забарный впервые в сезоне оказался вне состава Борнмута на матч. Зинченко - в запасе

В 35-м туре АПЛ сойдутся "Борнмут" с "Брайтоном". Защитник Илья Забарный впервые в этом сезоне не попал в заявку команды на матч. Причины пока неизвестны.

