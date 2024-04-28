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Забарный впервые в сезоне оказался вне состава Борнмута на матч. Зинченко - в запасе

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Забарный впервые в сезоне оказался вне состава Борнмута на матч. Зинченко - в запасе

afcb.co.uk

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В 35-м туре АПЛ сойдутся "Борнмут" с "Брайтоном". Защитник Илья Забарный впервые в этом сезоне не попал в заявку команды на матч. Причины пока неизвестны.

В параллельной игре будут бороться "Тоттенхэм" и "Арсенал". Защитник Александр Зинченко оказался на скамейке запасных канониров.

Поединки "Борнмут" - "Брайтон" и "Тоттенхэм" - "Арсенал" начнутся в 16:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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