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Стала известна причина отсутствия Забарного в составе Борнмута на матч АПЛ
Информация журналиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный впервые в сезоне пропустит матч своей команды. Он оказался вне заявки на игру 35-го тура АПЛ против "Брайтона".
По информации английского журналиста Криса Темпла, защитник заболел. Вчера "Борнмут" на странице X отметил Забарного, продемонстрировав, что он является лидером топ-5 европейских чемпионатов среди игроков в возрасте до 21 года по количеству сыгранного времени. Илья сыграл 3690 минут в 41 матче (34 за клуб и 7 за сборную).
Illia Zabarnyi.— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 27, 2024
WHAT. A. PLAYER. ???? pic.twitter.com/bs8zhLCCMm
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