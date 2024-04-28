Стала известна причина отсутствия Забарного в составе Борнмута на матч АПЛ

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный впервые в сезоне пропустит матч своей команды. Он оказался вне заявки на игру 35-го тура АПЛ против "Брайтона".

По информации английского журналиста Криса Темпла, защитник заболел. Вчера "Борнмут" на странице X отметил Забарного, продемонстрировав, что он является лидером топ-5 европейских чемпионатов среди игроков в возрасте до 21 года по количеству сыгранного времени. Илья сыграл 3690 минут в 41 матче (34 за клуб и 7 за сборную).