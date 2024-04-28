АПЛ. Борнмут – Брайтон 3:0. И без Забарного справились

Главной новостью накануне этого матча стало то, что Ильи Забарного не оказалось не только в стартовом составе, но и на скамейке запасных "Борнмута". Андони Ираола на предматчевой пресс-конференции в пятницу ничего не говорил о какой-то травме украинца, однако через несколько минут появилась информация, что Забарный просто заболел, поэтому и не смог сыграть в этой игре.

Как оказалось, "вишни" смогли справиться и без Забарного. Команда Роберто Де Дзерби продолжает страдать от травм, а главный наставник команды не стесняется давать шанс в старте игрокам молодежки. Именно поэтому мы увидели в стартовом составе Оффиа и О'Магони. Заранее следует сказать, что ничем хорошим оба игрока отличиться не смогли, а О'Магони вообще покинул поле после перерыва.

В целом хозяева поля прекрасно контролировали соперника и были, что называется, хозяевами ситуации на поле. На первых минутах Маркос Сенеси после углового и небольшого рикошета отправил мяч в сетку ворот Вербрюггена и именно этот гол определил то, как складывался матч в дальнейшем.

"Брайтон" полетел отыгрываться, впрочем оставлял немалое пространство позади, чем активно пользовались подопечные Андони Ираолы. Именно поэтому как будто у "чаек" и были удары по воротам, но остроты явно не хватало. А с другой стороны "Борнмут", который если и пробивал, то с чрезвычайно опасных позиций.

Увеличить свое преимущество "вишни" смогли во втором тайме, в его начале Энес Унал, который сегодня впервые вышел в стартовом составе "Борнмута", отметился голом и уже тогда показалось, что вопрос по поводу победителя встречи решен. На самом деле мало что смогли противопоставить гости сегодня. Когда на последних минутах Джастин Клюйверт довершил разгром, это стало лишь украшением закономерной и справедливой победы.

Это был шанс для "чаек" опередить "вишен" по потерянным очкам, но вместо этого они теперь отстают и остаются на 12-й строчке. Команда Забарного без самого Ильи в составе выигрывает и сравнивается по очкам с "Челси", вот только у "синих" еще два матча в запасе.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Борнмут" — "Брайтон" 3:0

Голы: Сенеси (13), Унал (52), Клюйверт (87)

"Борнмут": Траверс — Смит, Сенеси (Хилл, 90+2), Келли, Уаттара — Семеньо, Скотт (Ааронс, 77), Кук, Клюйверт (Сади, 90+2) — Унал (Кристи, 67), Соланке

"Брайтон": Вербрюгген — Оффиа (Уэлтман, 74), Данк, Игорь (Уэбстер, 74), Барко — Гросс, Гилмор — Адингра (Энсисо, 66), Буонанотте, Педро (Балеба, 89) — О'Магони (Уэлбек, 56)

Предупреждения: Сенеси (8), Клюйверт (56) — Гилмор (59), Барко (66)