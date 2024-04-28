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АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 2:3. Дерби – за командой Артеты
"Шпоры" забили больше, но проиграли
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 35-й тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
В текущем сезоне "Арсенал" не проиграл еще ни разу в чемпионате в матчах против команд из так называемой "Большой шестерки". В этот раз "канониры" показали очень хорошую реализацию до перерыва, но во втором тайме именно подопечные Артеты не выдержали давления счета.
"Тоттенхэм" преобладал в первой половине встречи статистически: и во владении (71% против 29%) и по количеству ударов (8:4), и сделал в 2,5 раза больше передач. Однако это не дало результата, ведь в створ ворот "шпоры" до перерыва так и не пробили.
Собственно… "Арсенал" открыл счет тоже не выстрелом в цель. Гостям помог отличиться Хейбьерг: замкнул подачу Сака из углового себе в ворота.
С 20-й по 23-ю минуту выстреливал "Тоттенхэм". Сначала Ромеро упустил момент, пробил выше ворот головой с очень хорошей позиции, впоследствии тот же Ромеро попал в штангу. Затем еще ван де Вен забил, но гол отменили из-за офсайда.
15' - Arsenal break the deadlock— Premier League (@premierleague) April 28, 2024
20' - Cristian Romero's header crashes against the post
23' - Spurs think they've found an equaliser
24' - Micky van de Ven's effort is ruled out for offside
It's ALL happening in north London #TOTARS pic.twitter.com/EjnWOZJWjM
А "Арсенал" параллельно забивал легально. На 27-й минуте Сака отличился: сначала убрал со своего пути Дэвиса, а затем пробил низом точно в цель. А через 11 минут "канониры" снова реализовали угловой. В этот раз Хаверц забил после передачи Райса.
На старте второго тайма Деклан подал со стандарта, а Томиясу пробил головой чуть выше ворот. Впоследствии Ромеро и Сака обменялись также неиспользованными полумоментами.
На 64-й минуте Рая решил добавить красок этому матчу. Голкипер "Арсенала" неудачно выбил прямо на Ромеро, который реализовал свой шанс. Под конец основного времени Райс очень опрометчиво сыграл в своей штрафной, срубив соперника. Рая и здесь не спас: Сон реализовал удар из точки. Только дважды били хозяева в створ ворот сегодня: удача была не на стороне испанского голкипера "канониров".
Давили еще "шпоры", но им не хватило времени. Команда Постекоглу продолжает находиться на пятом месте с семью очками от четвертой "Астон Виллы" с двумя матчами в запасе. "Арсенал" лидирует на расстоянии четырех зачетных пунктов. У "горожан" есть еще два поединка в кармане.
Job done, @Arsenal. ✅— Premier League (@premierleague) April 28, 2024
Over to you, @ManCity... pic.twitter.com/1QlDfyWJ3P
Зинченко снова просидел весь матч на скамейке для запасных. Третий раз за последние четыре поединка он не выходит на поле. С 14 апреля украинец провел всего 19 минут – в противостоянии 23 апреля против "Челси".
"Тоттенхэм" – "Арсенал" 2:3
Голы: Ромеро 64, Сон 87 (пен.) – Хейбьерг 15 (авт.), Сака 27, Хаверц 38
Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Дэвис (Ло Чельсо 88) – Бентанкур (Сарр 46), Хейбьерг (Биссума 64) – Кулусевский, Мэддисон (Ришарлисон 64), Вернер (Джонсон 31) – Сон
Арсенал: Рая – Вайт, Салиба, Габриэл, Томмиасу – Эдегор (Кивьор 89), Партей, Райс – Сака, Хаверц, Троссард (Мартинелли 63)
Предупреждения: Кулусевский 77, Дэвис 81 – Партей 83
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