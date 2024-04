АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 2:3. Дерби – за командой Артеты

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

В текущем сезоне "Арсенал" не проиграл еще ни разу в чемпионате в матчах против команд из так называемой "Большой шестерки". В этот раз "канониры" показали очень хорошую реализацию до перерыва, но во втором тайме именно подопечные Артеты не выдержали давления счета.

"Тоттенхэм" преобладал в первой половине встречи статистически: и во владении (71% против 29%) и по количеству ударов (8:4), и сделал в 2,5 раза больше передач. Однако это не дало результата, ведь в створ ворот "шпоры" до перерыва так и не пробили.

Собственно… "Арсенал" открыл счет тоже не выстрелом в цель. Гостям помог отличиться Хейбьерг: замкнул подачу Сака из углового себе в ворота.

С 20-й по 23-ю минуту выстреливал "Тоттенхэм". Сначала Ромеро упустил момент, пробил выше ворот головой с очень хорошей позиции, впоследствии тот же Ромеро попал в штангу. Затем еще ван де Вен забил, но гол отменили из-за офсайда.

15' - Arsenal break the deadlock

20' - Cristian Romero's header crashes against the post

23' - Spurs think they've found an equaliser

24' - Micky van de Ven's effort is ruled out for offside



It's ALL happening in north London #TOTARS pic.twitter.com/EjnWOZJWjM