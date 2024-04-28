Тен Хаг: На данный момент мы одна из самых динамичных и интересных команд в лиге

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ничью с "Бернли" (1:1) и выступления своей команды в целом.

"Это невезение. Нам не везет с судейством в последние недели. Мы пропустили так много пенальти. Этот пенальти был оправдан, но были и другие. В полуфинале Кубка Англии назначили пенальти за фол Ван-Биссаки, но против "Бернли" за нарушение Витиньо не было. Где последовательность?

Мы должны посмотреть в зеркало. Мы допустили ошибку, но берем на себя ответственность. Игроки должны понимать, что это значит для команды и менеджера.

На данный момент мы одна из самых динамичных и интересных команд в лиге. Мы создаем много моментов, играя в хороший футбол...", – сказал коуч.