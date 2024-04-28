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АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 2:3. Видео голов и обзор матча
Разные таймы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Эффектное лондонское дерби в 35 туре АПЛ. "Арсенал" после 3 голов без ответа в первом тайме, казалось, спокойно завершит матч и заберет свои очки. Но нет, "шпорам" удалось во второй части игры сократить отставание до минимума. Но забить третий раз не удалось, поэтому "канониры" получают важные зачетные пункты в борьбе за чемпионство.
Команда Микеля Артеты находится на 1-м месте АПЛ с 80 очками. Однако, у "Манчестер Сити" 76 баллов и еще 2 не сыгранных матча. "Тоттенхэм" - 5-й. Клуб сражается за зону Лиги чемпионов.
Английская Премьер-лига, 35-й тур
"Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Майкл Оливер
"Тоттенхэм" - "Арсенал" 2:3
Голы: Ромеро 64, Сон 87 (пен.) – Гейбьерг 15 (авт.), Сака 27, Гаверц 38
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