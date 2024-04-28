  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 2:3. Видео голов и обзор матча

Англия

Разные таймы

АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эффектное лондонское дерби в 35 туре АПЛ. "Арсенал" после 3 голов без ответа в первом тайме, казалось, спокойно завершит матч и заберет свои очки. Но нет, "шпорам" удалось во второй части игры сократить отставание до минимума. Но забить третий раз не удалось, поэтому "канониры" получают важные зачетные пункты в борьбе за чемпионство.

Команда Микеля Артеты находится на 1-м месте АПЛ с 80 очками. Однако, у "Манчестер Сити" 76 баллов и еще 2 не сыгранных матча. "Тоттенхэм" - 5-й. Клуб сражается за зону Лиги чемпионов.

Английская Премьер-лига, 35-й тур

"Тоттенхэм Готспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Тоттенхэм" - "Арсенал" 2:3

Голы: Ромеро 64, Сон 87 (пен.) – Гейбьерг 15 (авт.), Сака 27, Гаверц 38

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг: На данный момент мы одна из самых динамичных и интересных команд в лиге
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 2:3. Дерби – за командой Артеты
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Брайтон 3:0. И без Забарного справились
Арсенал (Лондон) обзор матчей Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости