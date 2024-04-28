Постекоглу: Мы все еще не столь устойчивы, насколько можем быть

Менеджер "Тоттенгема" Анже Постекоглу прокомментировал поражение от "Арсенала" (2:3) в 35 туре АПЛ.

"С нашей точки зрения, мы позволили им слишком легкий доступ к нашим воротам. Они проникали туда три или четыре раза и забили три гола в первом тайме. Это недопустимо на таком уровне, и мы поплатились за это против очень хорошей команды.

Мы проявили стойкость и дали отпор, но мы должны были это сделать, потому что у нас не было иного выбора. Мы не могли выйти на второй тайм и не дать нашим болельщикам немного надежды.

Мы все еще не столь устойчивы, насколько можем быть, особенно в таких моментах [в первом тайме], когда есть переходы или распасовки", – сказал коуч.