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Постекоглу: Мы все еще не столь устойчивы, насколько можем быть
Постекоглу: Мы все еще не столь устойчивы, насколько можем быть
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Тоттенгема" Анже Постекоглу прокомментировал поражение от "Арсенала" (2:3) в 35 туре АПЛ.
"С нашей точки зрения, мы позволили им слишком легкий доступ к нашим воротам. Они проникали туда три или четыре раза и забили три гола в первом тайме. Это недопустимо на таком уровне, и мы поплатились за это против очень хорошей команды.
Мы проявили стойкость и дали отпор, но мы должны были это сделать, потому что у нас не было иного выбора. Мы не могли выйти на второй тайм и не дать нашим болельщикам немного надежды.
Мы все еще не столь устойчивы, насколько можем быть, особенно в таких моментах [в первом тайме], когда есть переходы или распасовки", – сказал коуч.
"Шпоры" занимают 5 место в чемпионате, имея 60 очков. До зоны Лиги чемпонов – 7 зачетных пунктов.
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