АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. Горожанам следует поблагодарить Криса Вуда

"Арсенал" продолжает сильно давить на команду Пепа Гвардиолы, у которой хоть и есть матчи в запасе, но их еще нужно выиграть. Одним из таких матчей был на "Сити Граунд" против местного "Ноттингем Форест" и на первый взгляд, это выглядело как простая задача для такой мощной команды.

В составе "горожан" не было Фила Фодена и Рубена Диаша. Сообщали, что оба футболиста заболели накануне встречи. И отсутствие Фила Фодена было настолько заметным, что в какой-то момент хотелось назвать это не футбольный клуб "Манчестер Сити", а футбольный клуб Фила Фодена, как в последнее время начали называть "Челси" футбольным клубом Коула Палмера.

Очень пассивными были "горожане" в этом матче. Почти без созданных моментов, все очень стерильно, без скоростей и четкого понимания как атаковать против мотивированных "лесников", которые сейчас продолжают борьбу за выживание в АПЛ. Свой гол они все же забили после стандарта: подача от Кевина Де Брюйне нашла голову набегающего Йошко Гвардиола, который прицельно пробил в ближний угол ворот Матца Селса. 0:1, счет комфортный и, казалось, теперь все должно пойти лучше.

Но вместо этого мы увидели какие-то чудеса нереализации от Криса Вуда и компании. Австралийский нападающий "лесников" самостоятельно мог вероятно оформлять хет-трик. Да почему мог. Должен был. В одном моменте он не попал по мячу, пробивая по полупустым воротам с нескольких метров, затем упустил еще одну идеальную возможность. Затем паника после углового и только чудо спасло гостей от пропущенного гола, ведь с нескольких метров Мурильо попал в перекладину.

Во втором тайме рисунок игры особо не изменился, а Гвардиола решил играть осторожнее, выпустив Матео Ковачича вместо Жереми Доку. Также еще в первой половине встречи повреждение получил Эдерсон, поэтому его заменил Штефан Ортега. А команда Нуну Эшпириту Санту продолжила увеличивать давление на чужие ворота, они практически отрезали от игры Кевина Де Брюйне, не давали ничего создать своему сопернику и не хватало только точного удара в атаке.

Впоследствии и Эрлинг Холанд впервые вышел на поле после травмы. Гвардиола выделил своему главному нападающему 30 минут. Именно выход норвежца наконец успокоил игру, мы увидели хоть какие-то позиционные атаки от "горожан". В одной из них именно Холанд и отметился голом. Принял он пас от Де Брюйне, классно обыграл защитника и пробил в дальний угол ворот. Мастерство, индивидуальный класс - это то, что отличает "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити" и именно это сегодня сделало всю разницу. Если бы Крис Вуд был таким же классным нападающим, как и Эрлинг, на табло был бы совсем другой счет, а так 0:2.

После этого игра максимально успокоилась, ведь обе команды все поняли: одни просто пытались отстоять добытое преимущество, а другим не хватало сил и энергии на камбэк. Эта победа приближает "Манчестер Сити" к "Арсеналу", между ними снова всего 1 балл, а у команды Гвардиолы еще матч в запасе. Впрочем, с такой игрой гарантий того, что они свое заберут, нет.

А "Ноттингем Форест" остается на 17-й, спасительной строчке. До зоны вылета три балла и остается три тура. Им еще есть за что бороться.

АПЛ, 35-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Гвардиол (32), Холанд (71)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс (Монтьель, 35), Ниакате, Боли (Сангаре, 84), Мурильо (Омобамиделе, 74), Айна — Эланга (Рейна, 74), Данилу (Йейтс, 74), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои — Вуд

"Манчестер Сити": Эдерсон (Ортега, 46) — Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол — Родри — Доку (Ковачич, 46), Де Брюйне (Нуньеш, 89), Силва, Грилиш (Холанд, 62) — Альварес (Бобб, 89)

Предупреждения: нет.