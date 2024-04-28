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АПЛ. Борнмут – Брайтон 3:0. Видео голов и обзор матча
Справились без Забарного
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Впервые в этом сезоне Илья Забарный не попал в заявку "Борнмута" на матч. Причина – болезнь. Но в матче с "Брайтоном", страдающим травмами, "вишенки" справились и без своего лучшего защитника. Коллектив Де Дзерби больше владел мячом, но уступал в командной игре в целом и точности ударов.
Разгромная победа "Борнмута" 3:0 – закономерный результат. Клуб размещается в середине таблицы АПЛ, на 10 месте. "Брайтон" – 12-й.
АПЛ, 35-й тур
Стадион: "Виталит Стедиум" (Борнмут)
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
"Борнмут" – "Брайтон" 3:0
Голы: Сенеси (13), Унал (52), Клюйверт (87)
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