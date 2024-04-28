  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета – о победе над Тоттенгэмом: Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета – о победе над Тоттенгэмом: Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться

Англия

У тренера аж 2 праздника

Артета – о победе над Тоттенгэмом: Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

Менеджер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от победы над "Тоттенгэмом" (3:2) в 35 туре АПЛ и провел экспресс-анализ игры.

"Здесь тяжело играть. Невероятная атмосфера и отличная команда. Мы были суперэффективными в первом тайме, мы были очень хорошо организованы.

Второй тайм мы начали очень хорошо, полностью контролируя игру, могли забить и четвертый мяч. Затем индивидуальная ошибка, и вы это чувствуете, игра началась. С этого момента вы должны управлять игрой и иметь немного везения.

Мы пропустили второй мяч, опять же из-за ошибки, которая не очень привычна. А дальше – молиться! Защищать свои ворота. Они бросали все, что могли. Ромеро играл на позиции нападающего последние 25-30 минут, и все может произойти.

Чтобы выиграть что-нибудь большое, вы должны пройти через эти моменты. Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться. День, который так много значит для наших болельщиков. Надеюсь, они смогут насладиться прекрасным вечером", - сказал Артета.

Сегодняшняя победа стала для Микеля Артеты 100-й во главе "Арсенала". Ему понадобилось для этого всего 169 матчей – это лучший показатель в истории клуба.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Ноттингем Форест – Манчестер Сити 0:2. Горожанам следует поблагодарить Криса Вуда
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Брайтон 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Постекоглу: Мы все еще не столь устойчивы, насколько можем быть
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости