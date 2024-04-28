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Артета – о победе над Тоттенгэмом: Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться
У тренера аж 2 праздника
Фото: twitter.com/Arsenal
Менеджер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от победы над "Тоттенгэмом" (3:2) в 35 туре АПЛ и провел экспресс-анализ игры.
"Здесь тяжело играть. Невероятная атмосфера и отличная команда. Мы были суперэффективными в первом тайме, мы были очень хорошо организованы.
Второй тайм мы начали очень хорошо, полностью контролируя игру, могли забить и четвертый мяч. Затем индивидуальная ошибка, и вы это чувствуете, игра началась. С этого момента вы должны управлять игрой и иметь немного везения.
Мы пропустили второй мяч, опять же из-за ошибки, которая не очень привычна. А дальше – молиться! Защищать свои ворота. Они бросали все, что могли. Ромеро играл на позиции нападающего последние 25-30 минут, и все может произойти.
Чтобы выиграть что-нибудь большое, вы должны пройти через эти моменты. Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться. День, который так много значит для наших болельщиков. Надеюсь, они смогут насладиться прекрасным вечером", - сказал Артета.
Сегодняшняя победа стала для Микеля Артеты 100-й во главе "Арсенала". Ему понадобилось для этого всего 169 матчей – это лучший показатель в истории клуба.
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