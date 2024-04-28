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Холанд забил 84-й гол в составе Манчестер Сити. Лишь 5 игроков в истории клуба отмечались чаще
Эрлинг шаг за шагом приближается к топ-3 самых результативных игроков горожан
Getty Images / Global Images Ukraine
В 35-м туре подопечные Гвардиолы обыграли в гостях "Ноттингем Форест" (2:0). Норвежский бомбардир удвоил преимущество во втором тайме.
Этот гол стал для экс-форварда Дортмунда 84-м во всех соревнованиях. Он уже разделяет шестую строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба с Филом Фоденом. Среди действующих футболистов "МанСити" только Кевин Де Брюйне забил больше (102). Это третий результат среди всех игроков "небесно-голубых".
Напомним, что рекорд принадлежит Серхио Агуэро (260), а вторую позицию занимает Рахим Стерлинг (131).
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