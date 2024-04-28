Холанд забил 84-й гол в составе Манчестер Сити. Лишь 5 игроков в истории клуба отмечались чаще

В 35-м туре подопечные Гвардиолы обыграли в гостях "Ноттингем Форест" (2:0). Норвежский бомбардир удвоил преимущество во втором тайме.

Этот гол стал для экс-форварда Дортмунда 84-м во всех соревнованиях. Он уже разделяет шестую строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба с Филом Фоденом. Среди действующих футболистов "МанСити" только Кевин Де Брюйне забил больше (102). Это третий результат среди всех игроков "небесно-голубых".

Напомним, что рекорд принадлежит Серхио Агуэро (260), а вторую позицию занимает Рахим Стерлинг (131).