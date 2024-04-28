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Холанд забил 84-й гол в составе Манчестер Сити. Лишь 5 игроков в истории клуба отмечались чаще

Англия

Эрлинг шаг за шагом приближается к топ-3 самых результативных игроков горожан

Холанд забил 84-й гол в составе Манчестер Сити. Лишь 5 игроков в истории клуба отмечались чаще

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 35-м туре подопечные Гвардиолы обыграли в гостях "Ноттингем Форест" (2:0). Норвежский бомбардир удвоил преимущество во втором тайме.

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Этот гол стал для экс-форварда Дортмунда 84-м во всех соревнованиях. Он уже разделяет шестую строчку в списке лучших бомбардиров в истории клуба с Филом Фоденом. Среди действующих футболистов "МанСити" только Кевин Де Брюйне забил больше (102). Это третий результат среди всех игроков "небесно-голубых".

Напомним, что рекорд принадлежит Серхио Агуэро (260), а вторую позицию занимает Рахим Стерлинг (131).

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
28.04.2024 в 23:08
Ерлінг дуже потужно стартонув, але ознака високого класу, це стабільність РОКАМИ! А тут у Холанда проявились проблеми. Його трошки вивчили та краще перекривають... Та і де Брюйне не завжди може і далі "допомагати" забивати!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
28.04.2024 в 23:08
Ерлінг дуже потужно стартонув, але ознака високого класу, це стабільність РОКАМИ! А тут у Холанда проявились проблеми. Його трошки вивчили та краще перекривають... Та і де Брюйне не завжди може і далі "допомагати" забивати!
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