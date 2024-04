Ноттингем Форест установил достижения против команды Гвардиолы, которое в последний раз давалась Реалу 14 лет назад

"Ноттингем Форест" в двух матчах текущего сезона АПЛ против "Манчестер Сити" пробил по воротам соперника 24 раза. В поединке первого круга "лесники" нанесли 10 ударов, во втором круге – 14 выстрелов.

В обоих случаях "Ноттингем" пробил больше, чем "Манчестер Сити". Впервые за период английской карьеры Гвардиолы его соперник сумел дважды за сезон “перебить” “горожан”.

Более того, как сообщает Opta, последний раз команда испанского наставника это допускала еще в сезоне 2009-10. Тогда у "Реала" было больше ударов, чем у "Барселоны" в двух матчах Ла Лиги.

2 - Nottingham Forest had more shots in both of their Premier League games v Man City this season. They are only the second team to outshoot a Pep Guardiola side both home & away in a season in the Spaniard's top-flight managerial career, after Real Madrid in 2009-10. Seriously. pic.twitter.com/QNfmEMKjMf