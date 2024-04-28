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Команда украинца установила личный рекорд по количеству набранных очков в АПЛ
Речь идет о коллективе Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine
В сегодняшнем матче АПЛ "Борнмут" разгромил "Брайтон" со счетом 3:0. Благодаря этому "вишенки" смогли набрать вместе 48 очков в текущем розыгрыше чемпионата.
Для "Борнмута" такое количество – рекордное. Раньше "вишенки" столько не набирали в рамках одного чемпионата.
WHAT. A. TEAM. ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 28, 2024
48 points, our NEW @premierleague record points tally ???? pic.twitter.com/FoJqRxlUei
Впереди подопечных Ираолы ожидают еще три матча. Его команда дважды сыграет в Лондоне против "Арсенала" и "Челси", а также примет дома "Брентфорд".
Сейчас вишенки находятся на 10-м месте в АПЛ. У них столько же очков, столько у девятого "Челси", но у "пенсионеров" еще два матча в запасе.
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