Команда украинца установила личный рекорд по количеству набранных очков в АПЛ

В сегодняшнем матче АПЛ "Борнмут" разгромил "Брайтон" со счетом 3:0. Благодаря этому "вишенки" смогли набрать вместе 48 очков в текущем розыгрыше чемпионата.

Для "Борнмута" такое количество – рекордное. Раньше "вишенки" столько не набирали в рамках одного чемпионата.

WHAT. A. TEAM. ????



48 points, our NEW @premierleague record points tally ???? pic.twitter.com/FoJqRxlUei