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"Выглядит не очень хорошо": Гвардиола прокомментировал травму Эдерсона
Впереди – завершающий отрезок чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон не смог доиграть матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест". Его в перерыве заменил Штефан Ортега.
Причиной тому стало повреждение. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние бразильского голкипера.
"Травма Эдерсона выглядит не очень хорошо", – сказал испанский наставник.
В ближайшие дни бразилец проведет полноценное обследование, чтобы определить, сколько именно времени ему понадобится на восстановление.
Напомним, что Эдерсон пропустил почти месяц из-за травмы мышцы в начале весны. Также в январе он выбыл на одну неделю – причиной тому стало повреждение колена.
В общей сложности на счету бразильца в текущем сезоне 40 проведенных матчей. Его дублер Ортега сыграл в 17 поединках.
Следующий матч "Сити" проведет 4 мая против "Вулверхэмптона".
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