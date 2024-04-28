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"Выглядит не очень хорошо": Гвардиола прокомментировал травму Эдерсона

Англия

Впереди – завершающий отрезок чемпионата

"Выглядит не очень хорошо": Гвардиола прокомментировал травму Эдерсона

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон не смог доиграть матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест". Его в перерыве заменил Штефан Ортега.

Причиной тому стало повреждение. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние бразильского голкипера.

"Травма Эдерсона выглядит не очень хорошо", – сказал испанский наставник.

В ближайшие дни бразилец проведет полноценное обследование, чтобы определить, сколько именно времени ему понадобится на восстановление.

Напомним, что Эдерсон пропустил почти месяц из-за травмы мышцы в начале весны. Также в январе он выбыл на одну неделю – причиной тому стало повреждение колена.

В общей сложности на счету бразильца в текущем сезоне 40 проведенных матчей. Его дублер Ортега сыграл в 17 поединках.

Следующий матч "Сити" проведет 4 мая против "Вулверхэмптона".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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