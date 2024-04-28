"Выглядит не очень хорошо": Гвардиола прокомментировал травму Эдерсона

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон не смог доиграть матч 35-го тура Английской Премьер-лиги против "Ноттингем Форест". Его в перерыве заменил Штефан Ортега.

Причиной тому стало повреждение. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал состояние бразильского голкипера.

"Травма Эдерсона выглядит не очень хорошо", – сказал испанский наставник.

В ближайшие дни бразилец проведет полноценное обследование, чтобы определить, сколько именно времени ему понадобится на восстановление.

Напомним, что Эдерсон пропустил почти месяц из-за травмы мышцы в начале весны. Также в январе он выбыл на одну неделю – причиной тому стало повреждение колена.

В общей сложности на счету бразильца в текущем сезоне 40 проведенных матчей. Его дублер Ортега сыграл в 17 поединках.

Следующий матч "Сити" проведет 4 мая против "Вулверхэмптона".