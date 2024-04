С большим отрывом. Гвардиола установил рекорд побед в первых 300 матчах в рамках АПЛ

Для главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы матч против "Ноттингема Форест" стал 300-м в рамках его карьеры в АПЛ.

За этот период команда под руководством испанца одержала 221 победу. Это лучший показатель среди всех тренеров, доходивших до отметки в три сотни матчей. Также Гвардиола 38 раз уступал и 41 раз его подопечные играли вничью.

Жозе Моуринью с показателем 189 матчей занимает второе место в этом рейтинге. Далее следуют Юрген Клопп (188), Алекс Фергюсон (183) и Арсен Венгер (180).

Another record for Pep Guardiola to add to his @ManCity legacy ???? pic.twitter.com/bJlwrXF6Gd