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С большим отрывом. Гвардиола установил рекорд побед в первых 300 матчах в рамках АПЛ
В списке только легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
Для главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы матч против "Ноттингема Форест" стал 300-м в рамках его карьеры в АПЛ.
За этот период команда под руководством испанца одержала 221 победу. Это лучший показатель среди всех тренеров, доходивших до отметки в три сотни матчей. Также Гвардиола 38 раз уступал и 41 раз его подопечные играли вничью.
Жозе Моуринью с показателем 189 матчей занимает второе место в этом рейтинге. Далее следуют Юрген Клопп (188), Алекс Фергюсон (183) и Арсен Венгер (180).
Another record for Pep Guardiola to add to his @ManCity legacy ???? pic.twitter.com/bJlwrXF6Gd— Premier League (@premierleague) April 28, 2024
Также Гвардиола стал пятым тренером АПЛ, который провел 300 матчей во главе одного клуба. Больше только у Арсена Венгера (828 поединков, "Арсенал"), Алекса Фергюсона (810, "Манчестер Юнайтед"), Дэвида Моеса (427, "Эвертон") и Юргена Клоппа (331, "Ливерпуль").
Сейчас Гвардиола проводит восьмой сезон в АПЛ. В его активе пять побед в чемпионате.
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