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С большим отрывом. Гвардиола установил рекорд побед в первых 300 матчах в рамках АПЛ

Англия

В списке только легенды

С большим отрывом. Гвардиола установил рекорд побед в первых 300 матчах в рамках АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Для главного тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы матч против "Ноттингема Форест" стал 300-м в рамках его карьеры в АПЛ.

За этот период команда под руководством испанца одержала 221 победу. Это лучший показатель среди всех тренеров, доходивших до отметки в три сотни матчей. Также Гвардиола 38 раз уступал и 41 раз его подопечные играли вничью.

Жозе Моуринью с показателем 189 матчей занимает второе место в этом рейтинге. Далее следуют Юрген Клопп (188), Алекс Фергюсон (183) и Арсен Венгер (180).

Также Гвардиола стал пятым тренером АПЛ, который провел 300 матчей во главе одного клуба. Больше только у Арсена Венгера (828 поединков, "Арсенал"), Алекса Фергюсона (810, "Манчестер Юнайтед"), Дэвида Моеса (427, "Эвертон") и Юргена Клоппа (331, "Ливерпуль").

Сейчас Гвардиола проводит восьмой сезон в АПЛ. В его активе пять побед в чемпионате.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
EPL
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
29.04.2024 в 01:22
Та не вопрос! Вы только больше глодика Барселиниусу дайте, так он каталонскому шарлатану будет бить поклоны до конца своих бухих дней! Только вот штука в том, что Гвардиола ставит из себя " великого тренера " с командами у которых неограниченный бюджет( клуб покупает под него в среднем = 46 игроков / средние показатели каждый год!)Как по мне - это рассссспиаренный лысый кондом, который не стоит и плевка Клоппа , Анчелотти , Моуриньё и Хаби Алонсо!
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Комментарии 1
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KondratCheUa (Чернигов)
29.04.2024 в 01:22
Та не вопрос! Вы только больше глодика Барселиниусу дайте, так он каталонскому шарлатану будет бить поклоны до конца своих бухих дней! Только вот штука в том, что Гвардиола ставит из себя " великого тренера " с командами у которых неограниченный бюджет( клуб покупает под него в среднем = 46 игроков / средние показатели каждый год!)Как по мне - это рассссспиаренный лысый кондом, который не стоит и плевка Клоппа , Анчелотти , Моуриньё и Хаби Алонсо!
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