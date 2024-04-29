Гвардиола о борьбе за титул в АПЛ: Осталось четыре игры, это все равно, что взбираться на гору

В достаточно напряженном поединке на «Сити Граунд», «Манчестер Сити» оказался сильнее «Ноттингем» - 0:2. Главный тренер горожан Пеп Гвардиола заявил, что до развязки в борьбе за титул еще ничего неизвестно.

«Осталось четыре игры, это все равно, что взбираться на гору. Это очень тяжелые поединки. Единственное, что в наших руках - это еще одна неделя, которую мы должны выиграть. Если мы сыграем вничью, мы не выиграем Премьер-лигу. Это то, как оно есть. Мы продолжаем это в тяжелой игре. Теперь немного отдохнем и будем готовиться к следующему матчу. В этом сезоне [на «Сити Граунд»] мы были ближе к ничьей, чем в прошлом, но сегодня мы показали характер и индивидуальность. Прошлый сезон был намного лучше", - заявил после поединка Пеп Гвардиола.

Добавим, что «Манчестеру Сити» в АПЛ осталось сыграть с «Вулверхэмптоном», «Фулхэмом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом».