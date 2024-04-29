Арсенал хочет продлить контракт со своим защитником

Лондонский клуб второй год подряд борется за титул АПЛ и руководство хочет сохранить основной костяк команды. Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет вознаградить Габриэля Магальяйнса новым контрактом за отличную работу.

Хотя «Арсенал» не спешит заключать новое соглашение с защитником из-за длительности его контракта, предварительные переговоры были положительными. Габриэль Магальяйнс был ключевой частью обороны «Арсенала», способствуя лучшему защитному рекорду в Премьер-лиге в этом сезоне - всего 28 пропущенных мячей сегодня. Его партнерство с Уильямом Салибой в центре защиты было отмечено за прочность и надежность, что сделало его одним из основных игроков команды под руководством Артеты.

Добавим, что в этом сезоне Габриэль провел 47 поединков и отметился 4 голами.