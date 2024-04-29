  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал хочет продлить контракт со своим защитником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал хочет продлить контракт со своим защитником

Англия

Об этом сообщает Fichajes.net

Арсенал хочет продлить контракт со своим защитником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский клуб второй год подряд борется за титул АПЛ и руководство хочет сохранить основной костяк команды. Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет вознаградить Габриэля Магальяйнса новым контрактом за отличную работу.

Хотя «Арсенал» не спешит заключать новое соглашение с защитником из-за длительности его контракта, предварительные переговоры были положительными. Габриэль Магальяйнс был ключевой частью обороны «Арсенала», способствуя лучшему защитному рекорду в Премьер-лиге в этом сезоне - всего 28 пропущенных мячей сегодня. Его партнерство с Уильямом Салибой в центре защиты было отмечено за прочность и надежность, что сделало его одним из основных игроков команды под руководством Артеты.

Добавим, что в этом сезоне Габриэль провел 47 поединков и отметился 4 голами.

По теме
yellow-arrow
Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником Брайтона
yellow-arrow
Де Брюйне - рекордсмен АПЛ по количеству матчей с 2+ ассистами
yellow-arrow
Гвардиола о борьбе за титул в АПЛ: Осталось четыре игры, это все равно, что взбираться на гору
Арсенал (Лондон) Габриэль Дос Сантос Магальес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости