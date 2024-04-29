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Арсенал хочет продлить контракт со своим защитником
Об этом сообщает Fichajes.net
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский клуб второй год подряд борется за титул АПЛ и руководство хочет сохранить основной костяк команды. Главный тренер «канониров» Микель Артета хочет вознаградить Габриэля Магальяйнса новым контрактом за отличную работу.
Хотя «Арсенал» не спешит заключать новое соглашение с защитником из-за длительности его контракта, предварительные переговоры были положительными. Габриэль Магальяйнс был ключевой частью обороны «Арсенала», способствуя лучшему защитному рекорду в Премьер-лиге в этом сезоне - всего 28 пропущенных мячей сегодня. Его партнерство с Уильямом Салибой в центре защиты было отмечено за прочность и надежность, что сделало его одним из основных игроков команды под руководством Артеты.
Добавим, что в этом сезоне Габриэль провел 47 поединков и отметился 4 голами.
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