Де Брюйне - рекордсмен АПЛ по количеству матчей с 2+ ассистами

28 апреля "Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Ноттингем Форест" (2:0) в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги.

Полузащитник "горожан" Кевин Де Брейне отличился в этой встрече двумя результативными передачами.

За время своих выступлений в АПЛ бельгиец оформил не менее двух ассистов в одной игре уже в 18-й раз, что является рекордом турнира.

18 - This is the 18th time Kevin De Bruyne has had multiple assists in a Premier League game (two or more); the most of any player in the competition's history. Solution. pic.twitter.com/GGd7GzcdBG