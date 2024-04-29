Де Брюйне - рекордсмен АПЛ по количеству матчей с 2+ ассистами

28 апреля "Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Ноттингем Форест" (2:0) в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги.

Полузащитник "горожан" Кевин Де Брейне отличился в этой встрече двумя результативными передачами.

За время своих выступлений в АПЛ бельгиец оформил не менее двух ассистов в одной игре уже в 18-й раз, что является рекордом турнира.