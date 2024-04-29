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Де Брюйне - рекордсмен АПЛ по количеству матчей с 2+ ассистами

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Де Брюйне - рекордсмен АПЛ по количеству матчей с 2+ ассистами

Getty Images/Global Images Ukraine

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28 апреля "Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Ноттингем Форест" (2:0) в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги.

Полузащитник "горожан" Кевин Де Брейне отличился в этой встрече двумя результативными передачами.

За время своих выступлений в АПЛ бельгиец оформил не менее двух ассистов в одной игре уже в 18-й раз, что является рекордом турнира.

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АПЛ Манчестер Сити статистика Кевин Де Брюйне рекорд
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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