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Де Брюйне - рекордсмен АПЛ по количеству матчей с 2+ ассистами
Неудержимый
Getty Images/Global Images Ukraine
28 апреля "Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Ноттингем Форест" (2:0) в матче 35-го тура английской Премьер-Лиги.
Полузащитник "горожан" Кевин Де Брейне отличился в этой встрече двумя результативными передачами.
За время своих выступлений в АПЛ бельгиец оформил не менее двух ассистов в одной игре уже в 18-й раз, что является рекордом турнира.
18 - This is the 18th time Kevin De Bruyne has had multiple assists in a Premier League game (two or more); the most of any player in the competition's history. Solution. pic.twitter.com/GGd7GzcdBG— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2024
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