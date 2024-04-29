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Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником Брайтона
Об этом сообщает Caught Offside
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом сезоне мы видели, как гранды Премьер-лиги охотились за такими игроками «чаек» как Мойзес Кайседо, Алексис Мак Аллистер и Леандро Троссар и похоже, что этим летом также столкнутся с интересом к своим футболистам. Среди них есть опорник Карлос Балеба, который демонстрирует хорошую игру в «Брайтоне».
По информации британского издания, Балеба находится на радарах «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», которые ищут новых полузащитников этим летом. Руководство «Брайтона» готово выслушать предложения в размере около 55 миллионов фунтов стерлингов.
Добавим, что Карлос Балеба в этом сезоне в целом провел 35 поединков.
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