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Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником Брайтона

Англия

Об этом сообщает Caught Offside

Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В прошлом сезоне мы видели, как гранды Премьер-лиги охотились за такими игроками «чаек» как Мойзес Кайседо, Алексис Мак Аллистер и Леандро Троссар и похоже, что этим летом также столкнутся с интересом к своим футболистам. Среди них есть опорник Карлос Балеба, который демонстрирует хорошую игру в «Брайтоне».

По информации британского издания, Балеба находится на радарах «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», которые ищут новых полузащитников этим летом. Руководство «Брайтона» готово выслушать предложения в размере около 55 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что Карлос Балеба в этом сезоне в целом провел 35 поединков.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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