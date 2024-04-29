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Де Дзерби - о последних результатах Брайтона: Наши болельщики этого не заслуживают
Команда явно на спаде
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал неудачные выступления своей команды в последнее время.
"Мы проводим тяжелый сезон, особенно в последние два-три месяца. Нам нужно найти в себе силы завершить сезон по-другому.
Мне очень жаль наших болельщиков, они этого не заслуживают. Я много страдаю, но я проработал в футболе 30 лет и знаю, что такие моменты могут случиться", - цитирует Де Дзерби официальный сайт "чаек".
Напомним, в воскресенье подопечные экс-наставника "Шахтёра" потерпели разгромное поражение от "Борнмута" Ильи Забарного со счётом 0:3. На данный момент "Брайтон" находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.
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