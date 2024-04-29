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Де Дзерби - о последних результатах Брайтона: Наши болельщики этого не заслуживают

Англия

Команда явно на спаде

Де Дзерби - о последних результатах Брайтона: Наши болельщики этого не заслуживают

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал неудачные выступления своей команды в последнее время.

"Мы проводим тяжелый сезон, особенно в последние два-три месяца. Нам нужно найти в себе силы завершить сезон по-другому.

Мне очень жаль наших болельщиков, они этого не заслуживают. Я много страдаю, но я проработал в футболе 30 лет и знаю, что такие моменты могут случиться", - цитирует Де Дзерби официальный сайт "чаек".

Напомним, в воскресенье подопечные экс-наставника "Шахтёра" потерпели разгромное поражение от "Борнмута" Ильи Забарного со счётом 0:3. На данный момент "Брайтон" находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Роберто Де Дзерби
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Источник:
Brighton
Опубликовал: Александр Бураков
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