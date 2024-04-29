Де Дзерби - о последних результатах Брайтона: Наши болельщики этого не заслуживают

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал неудачные выступления своей команды в последнее время.

"Мы проводим тяжелый сезон, особенно в последние два-три месяца. Нам нужно найти в себе силы завершить сезон по-другому.

Мне очень жаль наших болельщиков, они этого не заслуживают. Я много страдаю, но я проработал в футболе 30 лет и знаю, что такие моменты могут случиться", - цитирует Де Дзерби официальный сайт "чаек".