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Бернарду Силва: Реал - странная команда
Португалец поделился своими впечатлениями от игр с мадридцами
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своим мнением о мадридском "Реале".
"Реал Мадрид" — странная команда. Иногда кажется, что ты владеешь игрой, а они откуда ни возьмись дважды бегут в контратаку и забивают два гола благодаря высокому исполнительному мастерству их футболистов. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что контролировать их непросто.
Если атаковать слишком большим количеством игроков - они перейдут в контратаку. Если этого не делать, то создается впечатление, что вы недостаточно эффективны в нападении. Сложно принимать такие маленькие решения во время игры", — приводит слова португальца AS.
Напомним, что "Сити" вылетел от "Реала" в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов (4:4 - по сумме двух матчей, 3:4 - по серии пенальти). Силва свой одиннадцатиметровый не реализовал, пробив прямо в руки украинскому голкиперу "сливочных" Андрею Лунину.
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