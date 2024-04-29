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Бернарду Силва: Реал - странная команда

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Португалец поделился своими впечатлениями от игр с мадридцами

Бернарду Силва: Реал - странная команда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своим мнением о мадридском "Реале".

"Реал Мадрид" — странная команда. Иногда кажется, что ты владеешь игрой, а они откуда ни возьмись дважды бегут в контратаку и забивают два гола благодаря высокому исполнительному мастерству их футболистов. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что контролировать их непросто.

Если атаковать слишком большим количеством игроков - они перейдут в контратаку. Если этого не делать, то создается впечатление, что вы недостаточно эффективны в нападении. Сложно принимать такие маленькие решения во время игры", — приводит слова португальца AS.

Напомним, что "Сити" вылетел от "Реала" в четвертьфинале текущего розыгрыша Лиги чемпионов (4:4 - по сумме двух матчей, 3:4 - по серии пенальти). Силва свой одиннадцатиметровый не реализовал, пробив прямо в руки украинскому голкиперу "сливочных" Андрею Лунину.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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