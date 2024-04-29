Бернарду Силва: Реал - странная команда

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился своим мнением о мадридском "Реале".

"Реал Мадрид" — странная команда. Иногда кажется, что ты владеешь игрой, а они откуда ни возьмись дважды бегут в контратаку и забивают два гола благодаря высокому исполнительному мастерству их футболистов. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что контролировать их непросто.

Если атаковать слишком большим количеством игроков - они перейдут в контратаку. Если этого не делать, то создается впечатление, что вы недостаточно эффективны в нападении. Сложно принимать такие маленькие решения во время игры", — приводит слова португальца AS.