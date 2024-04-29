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Защитник Фейеноорда может перейти в Ливерпуль
Об этом сообщает британское издание Express
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер роттердамцев Арне Слот может заменить Юргена Клоппа перед началом следующего сезона и, возможно, захочет взять с собой нескольких самых талантливых звезд «Фейеноорда». Недавно команда выиграла Кубок Нидерландов, а в прошлом сезоне стала чемпионом Эредивизии.
Кроме того, игрок «Фейеноорда» Лютсарел Гертрёйда был замечен на трибунах во время ничьей «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» в субботу. Защитник, который имеет за плечами пять сезонов регулярных выступлений в первой команде, сыграл выдающуюся роль в обоих трофеях роттердамцев. Кроме того, 23-летний игрок также получил международное признание, регулярно выступая за национальную сборную Нидерландов. Пока нет никаких конкретных связей между «Ливерпулем» и Гертрёйдой, но его присутствие на лондонском стадионе стало интересным моментом, учитывая близость перехода его тренера в «Фейеноорде» в английский клуб.
Добавим, что в этом сезоне Лютсарел Гертрёйда провел 44 матча, где отметился 7 голами и 4 ассистами.
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