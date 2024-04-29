Лондонские клубы проявляют интерес к защитнику Торино

"Гранатовые" в этом сезоне приятно удивляют своей игрой в защите - пропустили лишь 31 гол, что является четвертым лучшим показателем в Серии А. В этом также есть немалая заслуга линии обороны "Торино", игроки которых находятся на радарах в топ-клубах Европы.

В частности, Алессандро Буонджорно интересуются лондонские клубы "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Челси". Менеджер "шпор" Анге Постекоглу недавно признал, что команде нужен еще один центральный защитник и итальянец может стать для них идеальной кандидатурой. Он может конкурировать с такими игроками как Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен за место в основе. Его приход добавит больше глубины и позволит австралийскому тренеру чаще ротировать состав. Крми того, в следующем сезоне "Тоттенхэму" понадобится больше вариантов, особенно если он попадет в Лигу чемпионов В "Челси" Буонджорно может стать заменой Тьяго Силве, который летом станет свободным агентом. "Пенсионеры" были достаточно уязвимыми в обороне, и им нужно будет подтянуть оборону, если они хотят вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Добавим, что Алессандро Буонджорно провел в этом сезоне 28 матчей, где отметился 3 голами и 1 ассистом.