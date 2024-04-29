  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тьяго Силва объявил об уходе из Челси этим летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тьяго Силва объявил об уходе из Челси этим летом

Англия
Обновлено

Тьяго не стал продлевать контракт

Тьяго Силва объявил об уходе из Челси этим летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник Тьяго Силва покинет "Челси" после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, 39-летний ветеран присоединился к "синим" на правах свободного агента в 2020 году, принял участие в 151-м матче и выиграл за это время Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Силва заявил о том, что ещё чувствует силы, чтобы продолжать карьеру дальше. Ожидается, что бразилец вернётся на родину.

По теме
yellow-arrow
Раскрыта причина ссоры между Салахом и Клоппом в игре с Вест Хэмом
yellow-arrow
Голкипер Ливерпуля хочет летом покинуть клуб
yellow-arrow
Стала известна позиция Ливерпуля относительно возможного ухода Салаха
Тьяго Силва Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости