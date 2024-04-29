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Тьяго Силва объявил об уходе из Челси этим летом
Тьяго не стал продлевать контракт
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник Тьяго Силва покинет "Челси" после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Напомним, 39-летний ветеран присоединился к "синим" на правах свободного агента в 2020 году, принял участие в 151-м матче и выиграл за это время Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее Силва
Thank you will never be enough. ???? pic.twitter.com/X2VTx5V5bS— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024
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