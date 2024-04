Тьяго Силва объявил об уходе из Челси этим летом

Защитник Тьяго Силва покинет "Челси" после завершения сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, 39-летний ветеран присоединился к "синим" на правах свободного агента в 2020 году, принял участие в 151-м матче и выиграл за это время Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Силва заявил о том, что ещё чувствует силы, чтобы продолжать карьеру дальше. Ожидается , что бразилец вернётся на родину.

