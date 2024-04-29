Голкипер Ливерпуля хочет летом покинуть клуб

Второй голкипер мерсисайдцев Куивин Келлехер провел немало поединков в этом сезоне. В частности, он помог "Ливерпулю" выиграть Кубок лиги против "Челси", что в итоге может остаться единственным трофеем этой кампании.

Келлехер будет настаивать на летнем уходе, поскольку он стремится вывести свою карьеру на новый уровень. Голкипер хочет стать первым номером после того, как хорошо себя зарекомендовал как дублер Алиссона в течение последних сезонов. Кроме того, Юрген Клопп заблокировал переход вратаря в "Вулверхэмптон" прошлым летом, хотя Келлехер был очень заинтересован в этом переходе. Немец убедил игрока сборной Ирландии остаться, но его летний отъезд становится все более вероятным.

Добавим, что в этом сезоне Куивин Келлехер сыграл 26 поединков, в которых 5 отстоял на ноль, а всего пропустил 32 гола. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 18 млн евро.