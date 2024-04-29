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Стала известна позиция Ливерпуля относительно возможного ухода Салаха

Англия

Видимо, громкого трансфера не будет

Стала известна позиция Ливерпуля относительно возможного ухода Салаха

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В стане "Ливерпуля" уверены, что Мохамед Салах не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Согласно информации The Athletic, стороны намерены продолжить сотрудничество ещё как минимум на один год.

Напомним, действующий контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к египетскому вингеру со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 31-летний Салах принял участие в 40 матчах, отметившись 23 забитыми мячами и 12 ассистами.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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