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Стала известна позиция Ливерпуля относительно возможного ухода Салаха
Видимо, громкого трансфера не будет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В стане "Ливерпуля" уверены, что Мохамед Салах не покинет клуб в летнее трансферное окно.
Согласно информации The Athletic, стороны намерены продолжить сотрудничество ещё как минимум на один год.
Напомним, действующий контракт Салаха с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года. Ранее
В текущем сезоне 31-летний Салах принял участие в 40 матчах, отметившись 23 забитыми мячами и 12 ассистами.
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