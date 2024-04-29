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Раскрыта причина ссоры между Салахом и Клоппом в игре с Вест Хэмом
Звезда "красных" не понял решение наставника оставить его в запасе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время матча 35-го тура английской Премьер-лиги между "Вест Хэмом" и "Ливерпулем" (2:2) произошёл словесный конфликт между вингером гостей Мохаммедом Салахом и тренером Юргеном Клоппом. Перепалка случилась перед выходом египтянина на замену на 82-й минуте.
О причинах недопонимания между двумя главными лицами мерсисайдцев рассказал The Sun.
"Клопп очень много внимания уделяет взаимодействию со своими запасными игроками перед тем, как они выйдут на поле.
Мо был явно раздражен тем, что он не попал в основной состав, и был не в лучшем настроении. Юрген, в то же время, был недоволен его поведением.
Игрокам дали небольшой отдых после матча, они снова встретятся во вторник. Есть надежда, что к тому времени напряженность утихнет", - рассказали источники издания.
Недавно стала известна
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