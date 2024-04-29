  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед летом готов продать некоторых игроков из основного состава
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед летом готов продать некоторых игроков из основного состава

Англия

Но клуб не будет вести переговоры по трансферу трех молодых игроков

Манчестер Юнайтед летом готов продать некоторых игроков из основного состава

х

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть предложения по некоторым игрокам основного состава во время летнего трансферного окна, за исключением нескольких молодых талантов.

Как сообщает Telegraph, это связано с тем, что новое руководство клуба стремится сократить расходы из-за финансовых ограничений и потери доходов от Лиги чемпионов.

Но известно, что "Манчестер Юнайтед" точно не будет продавать Кобби Мейну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хойлунда.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед воспитывает очередную звезду. Второй Роналду или все-таки просто Гарначо
По теме
yellow-arrow
Клуб Премьер-лиги готов отдать 50 миллионов евро за талантливого хавбека Реала
yellow-arrow
Клубы Премьер-лиги проголосовали за новые правила финансового фэйр-плей
yellow-arrow
Журналист: Миколенко может пропустить Евро-2024 из-за травмы
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости