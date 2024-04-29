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Манчестер Юнайтед летом готов продать некоторых игроков из основного состава
Но клуб не будет вести переговоры по трансферу трех молодых игроков
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"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть предложения по некоторым игрокам основного состава во время летнего трансферного окна, за исключением нескольких молодых талантов.
Как сообщает Telegraph, это связано с тем, что новое руководство клуба стремится сократить расходы из-за финансовых ограничений и потери доходов от Лиги чемпионов.
Но известно, что "Манчестер Юнайтед" точно не будет продавать Кобби Мейну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хойлунда.
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