Манчестер Юнайтед летом готов продать некоторых игроков из основного состава

"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть предложения по некоторым игрокам основного состава во время летнего трансферного окна, за исключением нескольких молодых талантов.

Как сообщает Telegraph, это связано с тем, что новое руководство клуба стремится сократить расходы из-за финансовых ограничений и потери доходов от Лиги чемпионов.

Но известно, что "Манчестер Юнайтед" точно не будет продавать Кобби Мейну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хойлунда.