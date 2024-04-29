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Клубы Премьер-лиги проголосовали за новые правила финансового фэйр-плей
Возможные изменения в правилах Премьер-Лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы Премьер-лиги встретились, чтобы изменить правила финансового фэйр-плей, которые влияют на то, сколько клубы могут тратить на заработную плату, трансферы и вознаграждения игрокам.
За это решение проголосовали 16 клубов АПЛ. Три, а именно "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла", были против, а "Челси" воздержался от голосования.
Новые правила будут привязаны к сумме, которую клуб заработает за продажу телевизионных прав.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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