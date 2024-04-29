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Клубы Премьер-лиги проголосовали за новые правила финансового фэйр-плей

Англия

Возможные изменения в правилах Премьер-Лиги

Клубы Премьер-лиги проголосовали за новые правила финансового фэйр-плей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы Премьер-лиги встретились, чтобы изменить правила финансового фэйр-плей, которые влияют на то, сколько клубы могут тратить на заработную плату, трансферы и вознаграждения игрокам.

За это решение проголосовали 16 клубов АПЛ. Три, а именно "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Астон Вилла", были против, а "Челси" воздержался от голосования.

Новые правила будут привязаны к сумме, которую клуб заработает за продажу телевизионных прав.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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