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Известно, почему Ливерпуль отказался от сотрудничества с Аморимом

Англия

Известна причина отказа от сотрудничества с тренером Спортинга

Известно, почему Ливерпуль отказался от сотрудничества с Аморимом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арне Слот, наставник "Фейеноорда" близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль». Но ранее главным фаворитом на эту должность был тренер "Спортинга" Рубен Аморим.

У "красных" были опасения относительно тактического построения Аморима. Он предпочитает схему из трех защитников, и "Ливерпулю" будет трудно перейти на такую схему после четырех.

Это также потребует существенных изменений в академии, поскольку молодежные команды имитируют тактику основного состава.

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Ливерпуль Фейеноорд (Роттердам) Спортинг Арне Слот Рубен Аморим
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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