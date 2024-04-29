Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, почему Ливерпуль отказался от сотрудничества с Аморимом
Известна причина отказа от сотрудничества с тренером Спортинга
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арне Слот, наставник "Фейеноорда" близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль». Но ранее главным фаворитом на эту должность был тренер "Спортинга" Рубен Аморим.
У "красных" были опасения относительно тактического построения Аморима. Он предпочитает схему из трех защитников, и "Ливерпулю" будет трудно перейти на такую схему после четырех.
Это также потребует существенных изменений в академии, поскольку молодежные команды имитируют тактику основного состава.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минимальный триумф Полесья и безвыигрышная серия Ворсклы. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Раскрыта причина ссоры между Салахом и Клоппом в игре с Вест Хэмом
- Бернарду Силва: Реал - странная команда
- АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:2. Эмери недооценил команду Почеттино
- Красотка дня. Невероятная вторая половинка одного из ключевых футболистов Днепра-1. ФОТО
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн