Известно, почему Ливерпуль отказался от сотрудничества с Аморимом

Арне Слот, наставник "Фейеноорда" близок к тому, чтобы возглавить «Ливерпуль». Но ранее главным фаворитом на эту должность был тренер "Спортинга" Рубен Аморим.

У "красных" были опасения относительно тактического построения Аморима. Он предпочитает схему из трех защитников, и "Ливерпулю" будет трудно перейти на такую схему после четырех.

Это также потребует существенных изменений в академии, поскольку молодежные команды имитируют тактику основного состава.