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Астон Вилла заинтересовалась форвардом Лилля, который уже договорился о контракте с Наполи

Англия

Английский клуб стремится подписать форварда

Астон Вилла заинтересовалась форвардом Лилля, который уже договорился о контракте с Наполи

Фото: twitter.com/losclive

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Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Наполи" устно договорился о пятилетнем контракте с игроком "Лилля" Джонатаном Дэвидом.

Но "Астон Вилла" серьезно заинтересована в подписании футболиста. Клуб желает получить нового нападающего, если они обеспечат себе место в Лиге чемпионов, поэтому они нацелились на игрока "Лилля".

Джонатан в этом сезоне за свой клуб во всех турнирах сыграл 44 матча, в которых забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.

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Астон Вилла (Бирмингем) Наполи Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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