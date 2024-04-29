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Астон Вилла заинтересовалась форвардом Лилля, который уже договорился о контракте с Наполи
Английский клуб стремится подписать форварда
Фото: twitter.com/losclive
Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Наполи" устно договорился о пятилетнем контракте с игроком "Лилля" Джонатаном Дэвидом.
Но "Астон Вилла" серьезно заинтересована в подписании футболиста. Клуб желает получить нового нападающего, если они обеспечат себе место в Лиге чемпионов, поэтому они нацелились на игрока "Лилля".
Джонатан в этом сезоне за свой клуб во всех турнирах сыграл 44 матча, в которых забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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