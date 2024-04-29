Астон Вилла заинтересовалась форвардом Лилля, который уже договорился о контракте с Наполи

Ранее итальянские СМИ сообщали, что "Наполи" устно договорился о пятилетнем контракте с игроком "Лилля" Джонатаном Дэвидом.

Но "Астон Вилла" серьезно заинтересована в подписании футболиста. Клуб желает получить нового нападающего, если они обеспечат себе место в Лиге чемпионов, поэтому они нацелились на игрока "Лилля".

Джонатан в этом сезоне за свой клуб во всех турнирах сыграл 44 матча, в которых забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.