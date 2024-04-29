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Эвертон заинтересовался защитником клуба Чемпионшипа
Джейкоб Гривз привлек внимание клуба Премьер-Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
В летнее трансферное окно "Эвертон" настроен продать несколько своих игроков, но их нужно кем-то заменить. Поэтому "ириски" обратили внимание на футболистов Чемпионшипа.
Защитником "Эвертона" Джаррадом Брентвейтом интересуется "Манчестер Юнайтед" в случае продажи Шон Дайч, наставник "ирисок", планирует заменить его игроком "Галл Сити" Джейкобом Гривзом.
23-летний защитник в Чемпионшипе сыграл 42 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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