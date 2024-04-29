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Тренер Лилля может возглавить клуб Премьер-лиги

Англия

Паулу Фонсека может перейти в АПЛ

Тренер Лилля может возглавить клуб Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Все чаще в СМИ распространяется сообщение о том, что главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека может возглавить другой клуб.

Специалистом интересуется "Вест Хэм", они летом попытаются договориться с 51-летним тренером. Ранее португальца связывали с "Миланом", но у итальянцев появился другой кандидат.

Фонсека возглавил французский "Лилль" в 2022 году. Он подписал контракт до июня 2024 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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