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Тренер Лилля может возглавить клуб Премьер-лиги
Паулу Фонсека может перейти в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Все чаще в СМИ распространяется сообщение о том, что главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека может возглавить другой клуб.
Специалистом интересуется "Вест Хэм", они летом попытаются договориться с 51-летним тренером. Ранее португальца связывали с "Миланом", но у итальянцев появился другой кандидат.
Фонсека возглавил французский "Лилль" в 2022 году. Он подписал контракт до июня 2024 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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