Тренер Лилля может возглавить клуб Премьер-лиги

Все чаще в СМИ распространяется сообщение о том, что главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека может возглавить другой клуб.

Специалистом интересуется "Вест Хэм", они летом попытаются договориться с 51-летним тренером. Ранее португальца связывали с "Миланом", но у итальянцев появился другой кандидат.

Фонсека возглавил французский "Лилль" в 2022 году. Он подписал контракт до июня 2024 года.