Манчестер Сити проявляет интерес к хавбеку Вест Хэма

"Манчестер Сити" уже начал планировать летнее трансферное окно и уже имеет несколько вариантов.

Например, полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета. "Горожане" уже некоторое время наблюдают за игрой этого футболиста, но бразилец счастлив в своем клубе.