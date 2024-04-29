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Манчестер Сити проявляет интерес к хавбеку Вест Хэма
Но игрок счастлив в своем клубе
Фото: whufc.com
"Манчестер Сити" уже начал планировать летнее трансферное окно и уже имеет несколько вариантов.
Например, полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета. "Горожане" уже некоторое время наблюдают за игрой этого футболиста, но бразилец счастлив в своем клубе.
"Я должен выполнять свою работу здесь, в "Вест Хэме". Как я всегда говорил, я очень уважаю этот клуб. Я очень счастлив здесь. Если я скажу иначе, я вру", - сказал Пакета.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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