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Манчестер Сити проявляет интерес к хавбеку Вест Хэма

Англия

Но игрок счастлив в своем клубе

Манчестер Сити проявляет интерес к хавбеку Вест Хэма

Фото: whufc.com

Новина українською

"Манчестер Сити" уже начал планировать летнее трансферное окно и уже имеет несколько вариантов.

Например, полузащитник "Вест Хэма" Лукас Пакета. "Горожане" уже некоторое время наблюдают за игрой этого футболиста, но бразилец счастлив в своем клубе.

"Я должен выполнять свою работу здесь, в "Вест Хэме". Как я всегда говорил, я очень уважаю этот клуб. Я очень счастлив здесь. Если я скажу иначе, я вру", - сказал Пакета.

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Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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