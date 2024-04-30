Хулен Лопетеги находится в шорт-листе одного из лондонских клубов

Хотя Лопетеги стремится вновь работать в Англии, от соблазна работать в клубе с такой историей, как у "Милана", было слишком трудно отказаться. Однако с субботы появились признаки того, что клуб Серии А передумал приглашать испанца. Было сказано, что сделка является "очень, очень маловероятной" на фоне предположений в Италии о том, что часть сторонников "Милана" выступает против этого назначения.

Это открыло двери для "Вест Хэма", который готовится распрощаться с Дэвидом Мойесом, когда соглашение шотландца истечет в конце сезона. Они провели продуктивные переговоры с Лопетеги, который остался без работы после того, как покинул "Вулверхэмптон" перед началом этого сезона. Испанец считал, что "волки" недостаточно поддерживали его на трансферном рынке.

Мойес был в процессе подписания нового двухлетнего соглашения в начале нынешней кампании, но форма команды резко ухудшилась. "Вест Хэм" занимает восьмое место и вряд ли попадет в еврокубки. Они намерены переговорить с Мойесом в конце сезона, но, если руководство не изменит своего решения позже, уход 61-летнего тренера считается неизбежным.